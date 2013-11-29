Великобритания продолжит ужесточать иммиграционную политику

"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы сократить приток мигрантов из государств, не являющихся членами ЕС, - сообщила министр. - Кроме того, мы усилим контроль и за теми, кто приезжает в Великобританию из Евросоюза. Дело в том, что уровень благосостояния в европейском сообществе неоднороден, и граждане более бедных стран стремятся попасть в государства с более высоким уровнем дохода", передает ИТАР-ТАСС.

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Заявления Мэй прозвучали после того, как днем ранее премьер Дэвид Кэмерон выступил с инициативой ограничить свободное передвижение рабочей силы внутри Евросоюза. Дело в том, что уже 1 января 2014 года оканчивается срок действия ограничений на работу и проживание в Великобритании граждан Болгарии и Румынии. По прогнозам, в предстоящие пять лет всего лишь из двух этих стран в Великобританию приедут более 400 тыс. человек.

В результате сейчас Лондон пытается ввести новые меры по ограничению иммиграции. В этих целях предлагается пересмотреть порядок передвижения рабочей силы внутри Евросоюза, а также ограничить иностранцам доступ к многочисленным социальным программам.