Последний член экипажа «Арктик Санрайз» освобожден из-под ареста

18 ноября Приморский районный суд продлил арест Колину Расселу. При этом в тот же день этот и другой районный суд — Калининский — освободили несколько членов экипажа «Арктик Санрайз». Впоследствии под залог вышли все активисты, команда судна и журналисты, содержавшиеся под стражей, кроме Рассела, пишет Лента.ру.

Почему районные суды отпустили весь экипаж, а Расселу продлили арест, так и осталось неизвестным. Адвокаты Greenpeace обжаловали продление ареста в вышестоящей инстанции.

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30 человек, находившихся на судне «Арктик Санрайз», были арестованы после захвата судна сотрудниками ФСБ. Весь экипаж подозревают в хулиганстве, которым Следственным комитет РФ считает акцию Greenpeace у платформы «Приразломная». Сначала СК РФ возбудил дело по статье «Пиратство».

В сентября активисты Greenpeace спустили с «Арктик Санрайз» надувный лодки, подплыли к «Приразломной» и попытались там закрепиться. Пограничники пресекли эту попытку. На следующий день корабль был захвачен сотрудниками ФСБ. Как заявляют в Greenpeace, действия российских пограничников были незаконными, так как судно не нарушало границ РФ. На судне в числе прочих находились журналисты Денис Синяков и Кирон Брайан.