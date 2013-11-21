Украинца с корабля Greenpeace могут выпустить из тюрьмы

Как сообщили УНИАН в московском офисе «Гринпис», «в Приморском суде слушаются дела Александра Пола (Канада), Руслана Якушева (Украина), Гизем Ахан (Турция)».

Кроме того, в Калининском райсуде Санкт-Петербурга рассматриваются дела Джонатана Бичема (Новая Зеландия), Яна Роджерса (Великобритания) и Фрэнка Хьюэтсона (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, 20 ноября суды Санкт-Петербурга отпустили под залог в 2 млн рублей для каждого 17 активистов «Гринпис» с судна Arctic Sunrise, в том числе его капитана Питера Уилкокса.

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В МИД Украины рассчитывают, что на судебном заседании 21 ноября гражданину Украины Якушеву будет изменена мера пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.

Амстердам обратился в трибунал в связи с инцидентом в Печорском море 18 сентября, когда активисты «Гринпис» попытались подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф", чтобы провести акцию против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт судна экологов Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Судно под флагом Нидерландов было отбуксировано в Мурманск, а активисты арестованы по обвинению в пиратстве. Позже дело переквалифицировали на статью "хулиганство".