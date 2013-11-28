СМИ: Microsoft будет надежнее шифровать свой интернет-трафик

Как сообщила газета The Washington Post, руководители компании Microsoft проводят на этой неделе совещания, на которых решаются вопросы того, какие именно новые инициативы по шифрованию информации следует реализовать и как быстро, передает ИТАР-ТАСС.

Обсуждаемые предложения затрагивают "весь спектр потребительских и коммерческих услуг", оказываемых корпорацией, базирующейся в Редмонде (штат Вашингтон), подчеркнула газета. Она ссылается на неназванные источники, осведомленные о дискуссиях среди руководства Microsoft.

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Опубликованные в конце октября The Washington Post материалы бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ) США Сноудена указывают на то, что американская разведка внедрялась в центры обработки данных таких компьютерных гигантов, как Google и Yahoo.

Предпринимало такие действия именно АНБ, которое занимается радиоэлектронной разведкой. Google и Yahoo тогда решительно осудили эти меры американских спецслужб.