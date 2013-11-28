СМИ: Microsoft будет надежнее шифровать свой интернет-трафик
Американская корпорация Microsoft намерена начать надежнее шифровать свой интернет-трафик в связи с перехватом разведкой США таких данных, о котором свидетельствуют обнародованные Эдвардом Сноуденом документы.
Как сообщила газета The Washington Post, руководители компании Microsoft проводят на этой неделе совещания, на которых решаются вопросы того, какие именно новые инициативы по шифрованию информации следует реализовать и как быстро, передает ИТАР-ТАСС.
Обсуждаемые предложения затрагивают "весь спектр потребительских и коммерческих услуг", оказываемых корпорацией, базирующейся в Редмонде (штат Вашингтон), подчеркнула газета. Она ссылается на неназванные источники, осведомленные о дискуссиях среди руководства Microsoft.
По теме: В Microsoft заявляют, что Google читает все электронные письма пользователей
Опубликованные в конце октября The Washington Post материалы бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ) США Сноудена указывают на то, что американская разведка внедрялась в центры обработки данных таких компьютерных гигантов, как Google и Yahoo.
Предпринимало такие действия именно АНБ, которое занимается радиоэлектронной разведкой. Google и Yahoo тогда решительно осудили эти меры американских спецслужб.