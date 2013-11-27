В Москве арестованы 14 вооруженных исламистов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участников экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра", у которых изъято большое количество оружия и взрывчатки, сообщает "РИА Новости".

«В ночь с 26 на 27 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в рамках расследования дел общей уголовной направленности на территории Восточного округа Москвы задержаны 14 членов радикальной, религиозной, экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"», - отметили в пресс-центре ведомства.

В ходе обысков у членов организации обнаружено и изъято три самодельных взрывных устройства с детонаторами и поражающими элементами, компоненты взрывных устройств, в том числе детонаторы, шнуры, взрыватели, пистолеты, гранаты, патроны, экстремистская литература, рассказали в МВД.

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Операция проводилась сотрудниками ГУПЭ МВД, ФСБ совместно с ГУ МВД и УФСБ по Москве, при силовой поддержке ОМОН.

"По имеющейся информации, денежные средства, полученные от совершения преступлений общей уголовной направленности, использовались для финансирования этой организации", - подчеркнули в пресс-центре МВД.

Решается вопрос о квалификации и возбуждении уголовного дела, в том числе статье «незаконный оборот оружия».