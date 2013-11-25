В России поймали подпольных банкиров, которые финансировали исламистов

Сотрудники ГУ МВД России по Центральному федеральному округу в результате спецоперации пресекли деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей. В результате расследования выяснилось, что многонациональная группировка финансировала организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пишет Russia Today.

В результате широкомасштабной операции задержаны шестеро лидеров сообщества, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. Среди задержанных - граждане России, Узбекистана и Грузии.

Разработка группы велась почти полтора года. Оперативниками было установлено, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денег в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии.

«Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ – «Покровской овощной базе», рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок», - отметили в полиции.

Кроме того, оперативники выяснили, что данный канал использовался для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партии исламского освобождения»).

В России деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической и запрещена решением Верховного Суда в феврале 2003 года на основании представления Генеральной прокуратуры РФ, по инициативе и на основании материалов ФСБ России.

Основными формами деятельности «Партии исламского освобождения» считаются воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям, активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество.

Приверженцы радикальной организации называют своей целью создание государства, основанного на принципах шариата. Специальные мероприятия по выявлению и задержанию сторонников «Хизб ут-Тахрир» проходят регулярно. Так, 14 ноября этого года в Москве был задержан гражданин Таджикистана, которого подозревают в вербовке членов для «Хизб ут-Тахрир».