У побережья Турции произошло землетрясение

08:11, 27 ноября 2013
Мир
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду в Черном море у побережья Турции

Землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду в Черном море у побережья Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах юго-западнее города Мармараэрглиси, очаг залегал на глубине около 10 километров.

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Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

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