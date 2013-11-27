У побережья Турции произошло землетрясение
08:11, 27 ноября 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду в Черном море у побережья Турции
У побережья Турции зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду в Черном море у побережья Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Геологической службы США.
Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах юго-западнее города Мармараэрглиси, очаг залегал на глубине около 10 километров.
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Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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