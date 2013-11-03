За последние сутки в мире произошло четыре мощных землетрясения

Так, землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера произошло в ночь на воскресенье у западного побережья индонезийского острова Суматра, цунами не ожидается, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ) Индонезии.

Эпицентр подземного толчка располагался в 421 километре к юго-западу от островов Симелуэ в самой западной индонезийской провинции Ачех, очаг землетрясения залегал на глубине всего десяти километров под поверхностью Индийского океана.

Сообщения о жертвах и разрушениях не поступало.

Как известно, Индонезия является наиболее сейсмически активным регионом в мире. В 2004-м году у северо-западного побережья Суматры произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана .

Также сегодня сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло к востоку от островного государства Тонга, расположенного в западной части Тихого океана.

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Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Первые толчки были зафиксированы в 06.53 в воскресенье по местному времени, после которых через десять минут произошли повторные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр располагался в 150 километрах от острова Ниуафооу, очаг залегал на глубине около 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Кроме того , землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня на востоке японского острова Хонсю, угрозы возникновения цунами нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного метеорологического агентства страны .

Подземные толчки были зафиксированы в 14.25 по местному времени. Эпицентр находился в префектуре Ибараки. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров под поверхностью суши.

Толчки силой до четырех баллов ощущались в 13 японских префектурах, в частности в столичном регионе Токио, в префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Фукусима и других.

По сообщениям СМИ, в некоторых городах раскачивались здания. Информации о разрушениях, жертвах и пострадавших в результате землетрясения пока не поступало.

Также землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Новая Британия в Папуа-Новая Гвинея

Толчки были зафиксированы в 12.42 по местному времени. Эпицентр располагался в 90 километрах к северо-западу от города Кадриан на острове Новая Британия, входящем в состав архипелага Бисмарка. Очаг залегал на глубине около 90 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома), характеризующегося высокой сейсмической активностью.