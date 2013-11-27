В США неизвестный устроил резню в госпитале
03:11, 27 ноября 2013Мир
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В результате резни в госпитале в Техасе погибла медсестра и пострадали четыре человека.
В результате резни в госпитале в Техасе погибла медсестра и пострадали четыре человека Фото © Fotolia
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в хирургическом отделении медицинского центра Good Shepherd в городе Лонгвью на востоке Техаса, сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News.
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Мужчина, имя которого не называется, зарезал ножом находившуюся в отделении медсестру. Также он ранил еще одного сотрудника госпиталя и трех посетителей. Один из посетителей находится в критическом состоянии.
Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала нападавшего. Как пишет The Washington Post, он не получил ранений. О мотивах его поступка пока ничего не сообщается.
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