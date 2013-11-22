Сербия отказалась от участия в Евровидении

Сербия не примет участия в конкурсе "Евровидение-2014"в Дании из-за трудностей с финансированием проекта, сообщил в пятницу сербский национальный телерадиовещатель РТС.

"Участие Сербии в "Евровидении" прекращается по финансовым причинам. Речь о расходах, необходимых для участия и организации поездки делегации на конкурс", - говорится в сообщении.

Участие в конкурсе в будущем будет зависеть от размера бюджетного финансирования телерадиокомпании, отмечает РТС.

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Сербия в качестве независимого государства постоянно участвовала в "Евровидении"с 2007 года, в том же году конкурс выиграла сербская исполнительница Мария Шерифович.

Очередное "Евровидение"пройдет в Копенгагене в мае следующего года. От участия в основном из-за отсутствия средств уже отказались Чехия, Словакия, Кипр, Хорватия и некоторые другие страны.