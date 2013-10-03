Кипр отказался от участия в Евровидении-2014 из-за кризиса

Государственная Кипрская телерадиовещательная компания CYBC решила из-за экономического кризиса не участвовать в международном конкурсе эстрадной песни Евровидение в 2014 году, сообщает "РИА Новости".

"CYBC сообщает о решении совета директоров отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2014. Совет принял такое решение с учетом мнения общественности и в связи с экономическим кризисом", - говорится в пресс-релизе телерадиокомпании.

CYBC решила также в связи с дальнейшим сокращением бюджета компании в 2014 году резко уменьшить расходы на телепрограммы.

Конкурс эстрадной песни Евровидение 2014 года пройдет в мае в Копенгагене.

Участие в этом году обошлось Кипру примерно в 150 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, еще 5 государств Европы отказались от участия в Евровидении.