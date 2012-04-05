В Турции взорвался нефтепровод, который поставляет нефть из Ирака (фото)

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на место ЧП направлены пожарная команда нефтегазового концерна "Боташ" и турецкие силы безопасности.

Причины происшествия пока не установлены. Согласно поступающей информации, диверсию совершили боевики сепаратистской Курдской рабочей партии (КРП).

Из соседнего Ирака в Турцию часто проникают отряды КРП, которая почти 30 лет воюет с турецкими войсками, добиваясь автономии на юго-востоке страны, где в основном проживают этнические курды. Сепаратисты периодически совершают теракты, подрывая, в частности, экономические объекты.