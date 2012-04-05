В Турции взорвался нефтепровод, который поставляет нефть из Ирака (фото)
10:10, 05 апреля 2012Мир
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На востоке Турции в результате мощного взрыва сегодня загорелся нефтепровод Киркук-Юмурталык (близ города Джейхан), куда поступает нефть из Северного Ирака.
Загорелся нафтопровод Киркук-Юмурталык, фото habermonitor.com
Как сообщает ИТАР-ТАСС, на место ЧП направлены пожарная команда нефтегазового концерна "Боташ" и турецкие силы безопасности.
Причины происшествия пока не установлены. Согласно поступающей информации, диверсию совершили боевики сепаратистской Курдской рабочей партии (КРП).
Из соседнего Ирака в Турцию часто проникают отряды КРП, которая почти 30 лет воюет с турецкими войсками, добиваясь автономии на юго-востоке страны, где в основном проживают этнические курды. Сепаратисты периодически совершают теракты, подрывая, в частности, экономические объекты.
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