В Пакистане взорвал себя смертник: есть жертвы
19:58, 23 декабря 2007Мир
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Сообщения местных СМИ
По меньшей мере 8 человек погибли и 17 ранены в результате террористической атаки на северо-западе Пакистана, сообщают местные телеканалы со ссылкой на полицейские источники.
Как передает Ассошиейтед пресс, взрыв произошел в городе Мингора в долине Сват, где последние месяцы не прекращаются теракты, организованные исламистскими группировками.
По информации тележурналистов, боевик-смертник взорвал себя при приближении армейского конвоя, который пересекал город. Среди погибших - один военнослужащий. Еще 13 военнослужащих ранены.
Остальные жертвы - мирные жители.
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