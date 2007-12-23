В Пакистане взорвал себя смертник: есть жертвы

По меньшей мере 8 человек погибли и 17 ранены в результате террористической атаки на северо-западе Пакистана, сообщают местные телеканалы со ссылкой на полицейские источники.

Как передает Ассошиейтед пресс, взрыв произошел в городе Мингора в долине Сват, где последние месяцы не прекращаются теракты, организованные исламистскими группировками.

По информации тележурналистов, боевик-смертник взорвал себя при приближении армейского конвоя, который пересекал город. Среди погибших - один военнослужащий. Еще 13 военнослужащих ранены.

Остальные жертвы - мирные жители.