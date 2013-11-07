Россия разъяснила, почему арестовали украинского повара с судна Greenpeace

Экипаж судна Greenpeace Arctic Sunrise оказался под арестом, так как все его члены отказались давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, поэтому следствие дало оценку их действиям, исходя из имевшихся на тот момент данных, объяснил в онлайн-интервью Газете.Ru официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

«Если бы на первоначальном этапе расследования фотограф или повар просто стали давать показания, например, что я сидел возле своего котла и варил русский борщ для наших зарубежных гостей, тогда все было бы понятно. Или фотограф бы сказал, что он сидел на своем судне и фотографировал. Никто же этого не сказал. Поэтому нужно было в рамках расследования выяснить роль каждого», — сказал Маркин.

«Хотите, расскажу, какая была вообще картина, как все было, по версии следствия? Группа лиц на Arctic Sunrise с большим количеством оборудования, причем неизвестно, какого предназначения, нарушает 500-метровую зону безопасности платформы «Приразломная». Приближается к ней. Полностью игнорируются предупреждения об опасном приближении к платформе. Потом спускается несколько лодок, эти лодки подплывают к платформе и с помощью специального оборудования пытаются на эту платформу подняться. Требования представителей власти полностью игнорируются. Более того, если вы помните, пошли на таран пограничной лодки. И вот как вы представляете, как должно следствие отреагировать на эти действия? Естественно, было возбуждено уголовное дело, вначале по признакам пиратства. После того как все-таки следствие тщательней стало разбираться, квалификация поменялась. Но я еще раз повторяю, к некоторым из нападавших кроме обвинения в хулиганстве будет предъявлено еще и обвинение по квалификации «сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — добавил он.

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Как сообщал УНИАН, активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу «Приразломная» для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов, среди которых украинец Руслан Якушев, доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов.

Все 30 задержанных были арестованы.

После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил 23 октября, что обвинения задержанным во время акции Greenpeace переквалифицировали с "пиратства" на "хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет (предыдущая - до 15 лет).