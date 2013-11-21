СМИ: Беспилотник США обстрелял школу в Пакистане, есть жертвы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

По данным полиции, беспилотник выпустил по зданию учебного заведения не менее трех ракет. В результате погибли два преподавателя и три ученика. О других пострадавших при авиаударе не сообщается, сообщает Lenta.ru.

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Официального комментария со стороны США не поступало. Между тем анонимный источник Reuters в американской разведке сообщил, что за два дня до налета в семинарии был замечен террорист Сираджуддин Хаккани.

Нападение произошло на следующий день после того, как глава пакистанского внешнеполитического ведомства Сартадж Азиз заявил, что США пообещали отказаться от атак беспилотников на время переговоров Талибов с властями. Вашингтон эту информацию не подтверждал.