Лукашенко считает целесообразным отменить в Белоруссии военные суды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным упразднить в стране военные суды, передав ведение подобных дел в компетенцию судов общей юрисдикции. Такое мнение он высказал сегодня на совещании по вопросу совершенствования деятельности судов и органов юстиции, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы создаем в государстве некие особые структуры для людей в погонах. Таким образом, создавая, грубо говоря, государство в государстве", - сказал он. По словам Лукашенко "суд есть суд, он для всех одинаков". "Ну и что, что они в погонах, они такие же граждане", - отметил он.

В целом, по словам президента, сегодня необходимо принять оптимальные решения по актуальным и важным для государства и общества вопросам совершенствования деятельности судов. Лукашенко сообщил, что, в частности, есть предложения образовать единую систему судов общей юрисдикции, в которую войдут общие и хозяйственные суды, а возглавит эту систему Верховный суд. Речь также идет о том, чтобы передать ему функции по организационному, материально- техническому и кадровому обеспечению судов. Предлагается объединить судебных исполнителей в единую службу.

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Президент подчеркнул, что с 1 января в стране должна функционировать создаваемая единая судебная система - никаких особых препятствий для этого нет. "Мы создаем новую мощную единую судебную систему. И речь идет не только об объединении судов, это и другие мероприятия, которые из этого вытекают", - сказал он.

При этом он отметил, что к решению данного вопроса подошли давно: "Высший хозяйственный суд, Верховный суд, другие суды. Они в своей системе созревали, росли, и настало время, когда мы видим, что они выросли до того, что мы сегодня спокойно можем на их базе создавать эту мощную национальную судебную систему", - сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия - страна компактная, и "иметь по одному и тому же направлению несколько структур нет необходимости". "Мы из одного центра спокойно можем управлять этой системой", - сказал Лукашенко.