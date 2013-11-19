Наводнение в Италии вынудило около 3 тыс человек покинуть дома

Почти три тысячи человек в Италии вынуждены покинуть дома в связи с наводнением, которое произошло из-за вызванных штормом "Клеопатра" обильных дождей, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра охраны окружающей среды Италии Андреа Орландо (Andrea Orlando).

"Около 2700 человек были вынуждены покинуть свои дома, и теперь они размещены в гостиницах либо у своих родственников", - сказал Орландо. Он подчеркнул, что уровень осадков остается чрезвычайно высоким - 450 миллиметров в день, учитывая, что среднегодовое количество осадков в Италии составляет 1000 миллиметров.

Как пишут РИА Новости, в результате наводнения на Сардинии за два дня, по официальным данным, погибли 18 человек, включая ребенка. Один человек считается пропавшим без вести. Положение остается сложным в провинциях Ольбия-Темпио и Нуоро, где из-за разгула стихии нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

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В столице автономного региона Сардиния городе Кальяри отмечаются сбои в работе аэропорта. В Риме ситуация относительно спокойная, однако СМИ сообщают о повышении уровня Тибра и прогнозируют ливневые дожди с грозами на ближайшие дни.