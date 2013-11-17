Проливные дожди затапливают столицу Саудовской Аравии, жизнь города остановилась (фото)

Правительство Королевства Саудовской Аравии призвало население не покидать своих домов, пока уровень воды не снизится, сообщает Russia Today со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Жизнь пятимиллионного города практически остановилось. Дорожное движение перекрыто, закрыты школы. Все службы города приведены в состояние готовности для борьбы с последствиями наводнения.

Синоптики предсказывают, что проливные дожди продолжат затапливать столицу в течение воскресенья.

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Правительство создало центр борьбы со стихией в городе Мекка. Планируется эвакуация людей из районов, находящихся в низменной части региона, передаёт Bahrain’s Gulf Daily News.