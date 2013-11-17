Проливные дожди затапливают столицу Саудовской Аравии, жизнь города остановилась (фото)
Сильные проливные дожди привели к наводнению в городе Эр-Рияд. Нарушено дорожное сообщение. О жертвах пока никакой информации нет.
Правительство Королевства Саудовской Аравии призвало население не покидать своих домов, пока уровень воды не снизится, сообщает Russia Today со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
Жизнь пятимиллионного города практически остановилось. Дорожное движение перекрыто, закрыты школы. Все службы города приведены в состояние готовности для борьбы с последствиями наводнения.
Синоптики предсказывают, что проливные дожди продолжат затапливать столицу в течение воскресенья.
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Правительство создало центр борьбы со стихией в городе Мекка. Планируется эвакуация людей из районов, находящихся в низменной части региона, передаёт Bahrain’s Gulf Daily News.