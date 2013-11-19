Суд в Петербурге освободил под залог еще одну активистку Greenpeace

"Ана Паула Альминана Масиель будет отпущена под залог, сообщает суд в Санкт-Петербурге. Первая иностранка", — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, суд Петербурга в понедельник вынес решение об освобождении под залог в размере шести миллионов рублей трех граждан России — Екатерины Заспы, Дениса Синякова и Андрея Аллахвердова. Однако ранее в тот же день он на три месяца продлил срок ареста гражданину Австралии, радисту Колину Расселу.

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Активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтеплатформу "Приразломная" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы. После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья изменена на "хулиганство". Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет (предыдущая - до 15 лет). Первоначально арестованных по делу о ЧП на "Приразломной" поместили в СИЗО Мурманска, затем их перевели в Санкт-Петербург.