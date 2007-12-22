В Таджикистане под снежной лавиной погибли 16 человек

В Таджикистане снежная лавина унесла жизни 16 человек, под завалами остаются люди, сообщает NEWSru.

"На 67 километре (к северу от Душанбе) на трассе Душанбе-Худжанд в пятницу поздно вечером произошел сход лавины, унесший жизни 16 человек", - сообщил представитель МВД республики.

По его словам, спасатели комитета по чрезвычайным ситуациям республики пока извлекли из под завалов 16 тел погибших. Операция по спасению продолжается, и количество жертв может увеличиться.

"На месте происшествия скопилось множество автомобилей, следовавших в Душанбе и Худжанд", - отметил представитель МВД.

Худжанд является вторым по величине городом республики. Он находится на севере Таджикистана близ границы с Узбекистаном. Худжанд и Душанбе связывает единственная автотрасса, некоторые участки которой находятся на высоте свыше 3 тыс. метров. На этой автотрассе нередки камнепады и сход снежных лавин. Всю текущую неделе в этих районах наблюдался сильный снегопад.