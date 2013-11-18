В Египте поезд протаранил автомобили на переезде, погибли 24 человека

Поезд протаранил не менее трех автомобилей, в том числе микроавтобус с пассажирами, на железнодорожном переезде в пригороде Каира, погибли 24 человека, еще 28 получили ранения, передает в ночь на понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на египетские СМИ.

По их данным, товарный поезд следовал в столицу Египта из города Бени-Суэйф и врезался в автомобили на переезде в районе Гизы. Большинство погибших - члены одной семьи, возвращавшиеся в микроавтобусе после празднования свадьбы в Каире, сообщает РИА Новости.

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Как рассказал агентству глава египетских железных дорог Хуссейн Закария (Hussein Zakaria), в момент инцидента шлагбаумы на переезде были опущены, но автомобили, несмотря на это, продолжали пересекать пути. Полиция начала расследование инцидента.

Аналогичный случай произошел в Египте в ноябре 2012 года, когда поезд Каир - Асуан столкнулся с автобусом на одном из железнодорожных переездов в провинции Асьют. В автобусе находилось более 60 школьников, возраст большинства из них не превышал шести лет. В результате трагедии погибли 50 человек, в основном дети, около 20 пассажиров получили тяжелые ранения.

Ежегодно на дорогах Египта гибнут около 10 тысяч человек. Как правило, причинами ДТП становятся плохое состояние дорог и низкая культура вождения.