Поезд протаранил автобус с украинцами в Польше: 8 жертв

Пригородный поезд врезался в микроавтобус на нерегулированном железнодорожном переезде в центральной Польше, возле города Лодзь. В результате аварии погибли восемь человек и двое ранены.

Как сообщает Украинская служба Польского радио, столкновение микроавтобуса с поездом произошло на переезде без шлагбаума в 6:00 утра возле городка Братошевице.

Автобус с рабочими одной компании врезался в поезд Лович–Лодзь. Все пострадавшие были пассажирами микроавтобуса. По предварительным данным, водитель не остановился на переезде, несмотря на знак «STOP».

В больнице находятся две женщины, которая получила ранение в результате аварии. Одна из них – в тяжелом состоянии. Жизнь второй – в безопасности, известно, что она гражданка Украины. Пока не установлено, являются ли другие жертвы ее соотечественниками. На место происшествия выехал консул Украины в Польше.

В то же время, как сообщает PAP, в больницу доставлены мужчина и женщина. Среди погибших – шестеро женщин и двое мужчин.

Также сообщается, что микроавтобус, который попал в аварию, был рассчитан на шестерых, но в нем ехало 10 человек. В автомобиле находились рабочие местного сельхозпредприятия, допускает полиция.

По предварительным данным, большинство пассажиров автобуса были гражданами Украины.

Поезд ехал со скоростью около 30-40 км/ч. Автобус был почти полностью уничтожен. Поезд остановился через несколько сотен метров после переезда.