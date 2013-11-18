Многим из родственников погибших в Казани понадобилась медпомощь (фото, видео)
09:17, 18 ноября 2013Мир
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Почти половине из присутствующих в казанском аэропорту родственников погибших в авиакатастрофе понадобилась помощь врачей, в основном они обратились к медикам с гипертоническим кризом и с острой реакцией на стресс
Родственникам пассажиров понадобилась медпомощь / Фото: Ирина Грызунова, metronews.ru
"На месте авиакатастрофы в казанском аэропорту из присутствующих 35 родственников погибших за медицинской помощью обратилось 16 человек, в основном с гипертоническим кризом и с острой реакцией на стресс. Каждому нуждающемуся на месте была оказана психологическая помощь", - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава Татарстана.
К врачам обращались с гипертоническим кризом и с острой реакцией на стресс / Фото: Ирина Грызунова, metronews.ru
Летевший из Москвы борт авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в аэропорту Казани. По предварительным данным, погибли полсотни человек, в том числе сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава республиканского УФСБ Александр Антонов. Также, по данным регионального управления МЧС, среди пассажиров находилась гражданка Украины.
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