Многим из родственников погибших в Казани понадобилась медпомощь (фото, видео)

"На месте авиакатастрофы в казанском аэропорту из присутствующих 35 родственников погибших за медицинской помощью обратилось 16 человек, в основном с гипертоническим кризом и с острой реакцией на стресс. Каждому нуждающемуся на месте была оказана психологическая помощь", - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава Татарстана.

Летевший из Москвы борт авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в аэропорту Казани. По предварительным данным, погибли полсотни человек, в том числе сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава республиканского УФСБ Александр Антонов. Также, по данным регионального управления МЧС, среди пассажиров находилась гражданка Украины.