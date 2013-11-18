В варшавском метро загорелся новый поезд

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Associated Press.

Инцидент произошел, когда поезд подъезжал к платформе станции «Политекника». Сотрудники метрополитена заметили под вагоном огонь и дым, после чего эвакуировали около 200 человек и потушили возгорание собственными силами.

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Восемь человек обратились за медпомощью в связи с отравлением продуктами горения. О причинах возгорания поезда не сообщалось. До выяснения обстоятельств инцидента варшавский метрополитен приостановил эксплуатацию всех пяти поездов Inspiro, которые есть в его распоряжении.

Метропоезда Inspiro выпускает немецкая компания Siemens. Составы этого типа рассматриваются в числе наиболее передовых поездов для метро в европейских городах, отмечает агентство. Фирма разработала модель Inspiro и для московского метро и представила ее в сентябре на выставке железнодорожной техники Экспо-1520 в Щербинке. Когда поезда Inspiro могут появиться в московском метро, не сообщалось.