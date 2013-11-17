СМИ: На самого богатого человека Европы завели уголовное дело

Прокуратура Брюсселя завела уголовное дело на французского миллиардера Бернара Арно, главу производителя предметов роскоши LVMH, заинтересовавшись деятельностью его бельгийской компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.

"Речь идет об увеличении капитала его бельгийской компании Pilinvest на 2,9 миллиарда евро. Мы также расследуем несовпадение адреса плательщика с его местонахождением ",- сказал представитель прокуратуры.

Pilinvest была основана Арно в 1999 году. С 2005 по 2007 годы капитал компании увеличился до 368 миллионов евро. Прокуратура интересуется конкретной операцией, которая была осуществлена в декабре 2011 года. В чем именно власти усматривают противозаконность этой операции, не уточняется.

По словам адвоката компании Pilinvest, "это расследование является продолжением начатой более года назад процедуры (первоначального дознания)".

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Арно занял четвертое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2012 году. В марте прокуратура Бельгии дважды дала отрицательный ответ на запрос миллиардера о натурализации в Бельгии. Самый богатый человек Европы заявил, что был и остается налоговым резидентом во Франции, а двойное гражданство хотел получить для развития бизнеса в Бельгии. В апреле он отозвал свое прошение о получении гражданства.

Прокуратура Брюсселя проводила проверку бизнеса Арно. По информации СМИ, у ведомства вызвали вопросы многочисленные фирмы, созданные им в Бельгии. Так, следователи выяснили, что около десяти открытых бизнесменом компаний зарегистрированы по одному и тому же адресу в Брюсселе - в квартире, где проживает управляющий бельгийским бизнесом LVMH. Эта компания является крупнейшей в мире по производству предметов роскоши.