Самый богатый человек в Индии потерял за четыре месяца $5,6 миллиарда

Личное состояние Мукеша Амбани, богатейшего человека в Индии и главы самой дорогостоящей компании страны Reliance Industries Ltd. (RIL), уменьшилось с мая на 5,6 миллиарда долларов на фоне падения курса индийской рупии по отношению к доллару США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Теперь состояние 56-летнего Амбани оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Его брат Анил, который также является миллиардером, потерял на обвале рупии 1,3 миллиарда долларов.

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Курс индийской рупии в последние месяцы снижается. В четверг, 22 августа, курс рупии снизился на 1,5% до нового исторического минимума по отношению к доллару и составил 65,12 рупии за доллар. . Рупию называют самой слабой валютой среди основных азиатских валют.