СМИ: Британская разведка прослушивала гостиницы, популярные среди дипломатов

Секретные службы Соединённого Королевства имели доступ к системе резервирования около 350 гостиниц, популярных среди дипломатов. Таким образом они могли наблюдать за перемещением госслужащих и официальных лиц других государств, пишет Russia Today.

Обладая такой информацией, представители британских спецслужб проникали в забронированные для иностранных гостей номера и устанавливали там прослушивающие устройства.

Кроме того, в соседний номер могли подселить агента, который также следил за происходящим в номерах иностранных чиновников.

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Программа по наблюдению за гостиничными номерами имела кодовое название «Королевский консьерж» (Royal Concierge). Ей была присвоена высшая степень секретности.

Ранее уже сообщалось о причастности британских спецслужб к незаконной прослушке. Центр правительственной связи Великобритании помогал коллегам во Франции, Германии, Испании и Швеции совершенствовать методы массового наблюдения в Интернете и прослушки телефонных переговоров в течение последних пяти лет.