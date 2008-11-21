Современной разведке нужны темнокожие агенты

Британская разведка MI6 развернула кампанию по набору в свои ряды представителей национальных меньшинств, пишет The Daily Telegraph.

Источники газеты в MI6 рассказали о новых приоритетах кадровой политики: теперь разведке требуется гораздо больше темнокожих агентов и агентов с азиатской внешностью. Неназванный собеседник издания пояснил, что "времена многолетнего спокойного комфорта "холодной войны" закончились, и у национальной безопасности Великобритании появились более сложные вызовы".

Джон (так представился собеседник издания) также отметил, что в последних наборах в MI6 около 10 процентов рекрутов были представителями этнических меньшинств. Тем не менее, разведка стремится к увеличению этого соотношения в их пользу.

"Джон" предостерег особо романтичных читателей от поспешных решений. После недавней премьеры новой серии бондианы многие могли бы подумать, что работа агента - это сплошные коктейли, флирт, погони на дорогих авто и эффектная стрельба "от бедра". Однако настоящие разведчики, по его определению, это, в первую очередь, "аккуратные и осмотрительные" люди.

Лента.ру