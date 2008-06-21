В случае нападения на Иран глава МАГАТЭ уйдет в отставку

Иран без остановок продолжает обогащать ядерное топливо, заявил представитель Ирана при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Али Асгар Солтание, слова которого передает Reuters.

"Иран продолжает деятельность по обогащению ядерного топлива безостановочно", - сказал Солтание в интервью государственному телеканалу.

Днем ранее "Нью-Йорк Таймс" опубликовала материал, сообщив, что Израиль провел военные учения, которые неназванные официальные лица в администрации США и в Пентагоне расценили как "репетицию потенциального бомбового удара по иранским ядерным объектам".

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед эль-Барадеи в субботу заявил, что он подаст в отставку в случае нападения на Иран.