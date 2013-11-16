В Ливии армия штурмует базу повстанцев

Ливийские военнослужащие совместно с ополченцами начали штурм расположенной в Триполи базы вооруженных повстанцев, жертвами которых 15 ноября стали 45 участников мирной демонстрации. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Сейчас в районе базы продолжается перестрелка. Пожелавший остаться неизвестным военнослужащий сообщил журналистам, что правительственные силы пока потеряли одного бойца. Еще трое солдат получили ранения. Информации о потерях боевиков пока не поступало.

По данным Agence France-Presse, в субботу из пригорода ливийской столицы выдвинулись несколько грузовиков с подкреплением для повстанцев в Триполи. Их руководители ясно дали понять, что не собираются складывать оружие.

Ранее премьер-министр Ливии Али Зейдан потребовал очистить Триполи от вооруженных формирований и пресечь любые столкновения повстанцев с правительственными войсками и ополчением. По его словам, ближайшие дни и часы станут определяющими для будущего страны и ее народа.

Причиной штурма штаб-квартиры послужил инцидент, произошедший на востоке Триполи вечером 15 ноября. Повстанцы обстреляли многотысячную толпу, собравшуюся перед их штаб-квартирой в знак протеста против их пребывания в городе. По последним данным, под обстрелом погибли не менее 45 демонстрантов, еще около 400 человек получили ранения.

Ситуация в Ливии остается нестабильной с момента свержения президента страны Муаммара Каддафи в 2011 году. Революционное движение, поддерживавшееся несколькими западными государствами, в том числе Францией и США, после смены власти распалось на несколько вооруженных группировок, многие из которых находятся в оппозиции и к новому правительству, а также враждуют между собой.