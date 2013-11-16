Число погибших в Триполи выросло до 45 человек

Число погибших в ходе столкновений ополченцев и протестующих в столице Ливии Триполи, по последним данным, составляет 45 человек, еще около 400 получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

Вчера тысячи людей собрались возле штаб-квартиры ополченцев в Триполи с требованием прекратить бесчинства и покинуть занимаемые ими здания в ливийской столице. По словам премьер-министра страны Али Зейдана, акция была согласована с властями. Известно, что после входа демонстрантов в столичный район Гаргур ополченцы сделали несколько выстрелов в воздух, а затем открыли огонь по собравшимся из пулеметов и гранатометов.

После инцидента глава правительства потребовал вывести из Триполи "все без исключения" вооруженные отряды.

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После гражданской войны и свержения Муаммара Каддафи в Ливии сохраняется напряженная обстановка. На ее территории продолжает действовать большое число вооруженных формирований, организованных по территориальному или племенному принципу. В некоторых районах страны оснащение и боевые возможности таких отрядов значительно превосходят возможности полиции.