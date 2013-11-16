Хакеры Anonymous взломали сети ряда американских министерств

Хакеры из движения Anonymous взломали защиту программного обеспечения Adobe, благодаря чему они проникли в электронные сети ряда американских ведомств. По данным ФБР, в результате атаки пострадали серверы Пентагона, Министерств энергетики и здравоохранения, а также ряда социальных служб. По версии следствия, целью хакеров было похищение закрытой информации.

Как пишет Russia Today со ссылкой на Baltimore Sun, неполадки в электронных системах до сих пор не удалось устранить. Взлом правительственных серверов начался ещё в декабре прошлого года и долгие месяцы оставался незамеченным. Сейчас эксперты пытаются выявить новые утечки информации. ФБР, в частности, рекомендует системным администраторам государственных сайтов ряд мер по выявлению возможных угроз.

Следствие считает, что хакеры воспользовались уязвимостью в платформе веб-разработки Adobe ColdFusion.

Читайте также: Хакеры заявляют, что взломали почту МИД Украины - СМИ

Представители министерства энергетики сообщили, что хакеры Anonymous получили доступ к персональным данным примерно 104 тыс. сотрудников департамента, а также членов их семей. В распоряжении участников группы оказалась информация о примерно 20 тыс. банковских счетов.

Как считают в ФБР, кибератаки могут быть связаны с деятельностью 28-летнего британского хакера Лори Лава, активиста движения Occupy. Американская прокуратура обвиняет его в том, что он взломал тысячи компьютерных систем, включая системы Агентства по противоракетной обороне США, инженерных войск США, космического агентства NASA и Агентства по охране окружающей среды. Он одним из первых обнаружил уязвимость в платформе ColdFusion.

Хакер был задержан в собственном доме в Стрэдисхолле в октябре этого года на основании закона «О ненадлежащем использовании компьютерных технологий» и позднее отпущен под залог. По данным американской стороны, у Лава были ещё три сообщника, предположительно, живущие в Австралии и Швеции.

Лидеры Anonymous назвали взлом правительственных компьютеров акцией возмездия за преследование и несправедливое наказание их соратников. Кроме того, таким образом они отдали дань памяти американскому программисту Аарону Шварцу, осуждённому на пожизненный срок и совершившему самоубийство в американской тюрьме.

Недавно ещё один член группы Anonymous, Джереми Хаммонд, был приговорён к десяти годам тюрьмы. Его обвиняют во взломе компьютерных систем аналитическо-исследовательской компании Stratfor. Атака повлекла за собой ущерб в $2,5 млн, нанесенный как частным лицам, так и американскому государству в целом.

Напомним, что на днях новый глава ФБР Джеймс Комей объявил кибератаки большей угрозой безопасности США, чем теракты.