ЕС готов к безвизовому режиму с Молдовой, считает Баррозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на встрече с премьер-министрами Молдовы и Румынии Юрием Лянке и Виктором Понтой.

"После саммита "Восточного партнерства" Европейская комиссия предложит законодательную инициативу отмены визовых требований для молдавских граждан, которые имеют биометрические паспорта", - сказал Баррозу.

"Это хорошая новость для граждан и очень важный элемент на пути к более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом, потому что мы здесь ведем речь о контактах между людьми", - отметил он.

По теме: Молдова стала лидером среди стран Восточного партнерства по уровню свободы медиа

Лянке, со своей стороны, заявил о радости миллионов Молдовы, для которых вскоре могут отменить визы в 28 стран - членов ЕС. "Ваше заявление сделает более счастливым каждого гражданина Молдовы", - сказал он на совместной пресс-конференции. "Это заявление, что Молдова выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации, является хорошей новостью, которую ожидало молдавское общество. Я возвращаюсь домой с чувством радости", - отметил он.

Согласно процедуре, предложения Еврокомиссии об отмене визового режима должны утвердить Совет Евросоюза и Европарламент. Речь идет о разрешении гражданам, имеющим биометрические паспорта, находиться на территории стран - членов ЕС в период до 90 дней.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров высказал в Брюсселе предположение, что граждане Молдовы смогут путешествовать в ЕС без виз с 2015 года. По словам украинских дипломатов, Украина находится в конце первого этапа переговоров по визовой либерализации с ЕС и готова перейти ко второй, последней фазе.