В Венесуэле массово арестовывают предпринимателей

Полиция Венесуэлы арестовала более 100 бизнесменов, которые обвиняются в спекуляции потребительскими товарами, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Buenos Aires Herald.

О массовом заключении под стражу предпринимателей объявил президент страны Николас Мадуро во время обращения к нации. "На данный момент у нас за решеткой оказались более 100 буржуев", - цитирует издание заявление Мадуро. По словам лидера Венесуэлы, правительство подготавливает новый пакет мер по регулированию прибыли предпринимателей. В частности, речь идет о контроле профицита от 15 до 30%.

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Реакция властей связана с недавними скандалами по поводу резкого повышения цен на фоне дефицита ряда продуктов, включая электротехнику. Ранее правоохранительные органы Венесуэлы арестовали руководство торговой сети Daka, когда вскрылся факт, что цены на продаваемые товары в отдельных случаях на 1000% превышали закупочные. Между тем, согласно внутренним нормам, эта наценка не может превышать 30% без надлежащего обоснования.

Инфляция в Венесуэле является самой высокой в Латинской Америке (около 50%), при этом в торговых сетях часто происходит дефицит товаров, цены на которые строго ограничены государством. Президент и правительство страны обвиняют в происходящем оппозицию и предпринимателей, последние в качестве причины называют валютные ограничения и препятствия для внешнеэкономической деятельности.