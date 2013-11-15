В США устроили перестрелку в отделении для новорожденных
В американском штате Висконсин в отделении интенсивной терапии для новорожденных детской больницы произошла перестрелка, которую полицейские устроили для задержания подозреваемого.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Milwaukee Journal Sentinel, полиции города Милуоки сообщили о вооруженном человеке в детской больнице.
Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого, который находился в розыске, на седьмом этаже поликлиники в отделении интенсивной терапии для новорожденных.
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В руках 22-летний подозреваемый держал ребенка. После того как молодому человеку сообщили, что он арестован, он положил новорожденного и пытался бежать.
Полицейские открыли огонь, ранили убегавшего в руку и задержали его. Никто кроме самого задержанного при стрельбе не пострадал.
Является ли новорожденный ребенком подозреваемого, пока неизвестно. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и огнестрельного оружия.