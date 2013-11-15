В США устроили перестрелку в отделении для новорожденных

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Milwaukee Journal Sentinel, полиции города Милуоки сообщили о вооруженном человеке в детской больнице.

Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого, который находился в розыске, на седьмом этаже поликлиники в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

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В руках 22-летний подозреваемый держал ребенка. После того как молодому человеку сообщили, что он арестован, он положил новорожденного и пытался бежать.

Полицейские открыли огонь, ранили убегавшего в руку и задержали его. Никто кроме самого задержанного при стрельбе не пострадал.

Является ли новорожденный ребенком подозреваемого, пока неизвестно. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и огнестрельного оружия.