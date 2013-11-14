Возле школы в американском Питтсбурге устроили стрельбу: есть пострадавшие (видео)

Как сообщила представитель школьного округа Питтсбурга Эбони Пью, школьники покинули здание учебного заведения и направлялись к автомобилю одного из них. В этот момент неизвестные несколько раз выстрелили в учеников.

Хотя один из них был ранен в руку и ногу, а двум другим пули зацепили голову, жизни школьников ничего не угрожает, сообщила Пью.

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По предварительным данным телеканала WPXI, в стрельбу могли быть вовлечены два или три человека. Об их мотивах не сообщается. Предположительно, они могут находиться в лесу около здания школы.

Как сообщил телеканала со ссылкой на данные полиции, правоохранители задержали пять человек для допроса в связи со стрельбой.

В полицейской операции, проводящейся в лесу вокруг учебного заведения продолжается, участвуют бойцы SWAT — американского полицейского спецназа. Полиция также перекрыла автомобильную дорогу, ведущую к школе.

Между тем пострадавшие при стрельбе, ранее доставленные в больницу, отказались сотрудничать с полицией. По предварительной версии полиции, стрельба может быть связана с инцидентом, произошедшим в школе в октябре, сообщает телеканал. 18 октября в школе были усилены меры безопасности в связи с некими сведениями о наркотиках.

После происшествия занятия в школе были остановлены, а ученики переведены в помещения без окон. Позже за ними начали приезжать родители, а также возобновилась работа школьных автобусов. Также были прекращены занятия в находящейся поблизости средней школе South Hills. Жителям района, где расположена школа, порекомендовали не покидать своих домов.

По материалам: РИА Новости и Лента.ру