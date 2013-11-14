США подозревают Россию в создании сверхдальнего беспилотника

Интересно, что об этом заявило американское издание The Washington Free Beacon, проанализировав снимки с завода в Татарстане, которые появились в феврале, но позже были удалены, пишет NEWSru.com.

Американские специалисты предположили, что это будет ударный БПЛА, летающий на средней или большой высоте. Эти выводы были сделаны на основе размаха крыла и V-образного хвостового оперения. Специалисты также отметили, что аппарат похож на американский БПЛА MQ-Reaper.

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Несмотря на то, что новый российский беспилотник будет способен летать на дальние дистанции, он, по словам американских экспертов, все же сильно уступает в ведении воздушного боя беспилотникам других стран, например, США, которые уже зарекомендовали себя в боевых операциях. Например, недавно американский беспилотник ликвидировал лидера пакистанских талибов.

В России беспилотник, разработка которого ведется в обстановке секретности, скорее всего поступит на вооружение в 2016 году. Как считают эксперты, Россия все-таки пока делает ставку на пилотируемые летательные аппараты, поэтому в том, что касается беспилотных машин, страна идет с отставанием.

Отметим, что некоторое время назад российские специалисты заявили, что к 2015-2016 году российские беспилотные самолеты станут одними из самых легких в мире. Как сообщили инженеры Тверского Всероссийского научно-исследовательского института синтетического волокна (ВНИИСВ), входящего в холдинг "РТ-Химкомпозит", была разработана уникальная технология получения высокопрочных армирующих нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).

По мнению ученых, новые нити в составе композиционных материалов позволят снизить массу планера беспилотных летательных аппаратов в 2-2,5 раза.