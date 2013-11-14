Пресса: Рим утопает в птичьем помете

Ежегодно почти четыре миллиона скворцов прилетают в столицу Италии на зимовку, но в этом году из-за сокращения расходов в городе не приняли меры, которые не дают птицам селиться в центральных районах Рима, сообщает ВВС Украина.

Раньше, чтобы избежать непрошеных гостей, в городе подстригали раскидистые деревья, а также через громкоговорители транслировали крики хищных птиц.

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Но в 2013 году это не сделали, поэтому птицы покрыли толстым слоем помета улицы, транспортные средства и здания, сообщила La Stampa.

Засаженный деревьями бульвар Lungotevere, который пролегает вдоль реки Тибр, пострадал особенно сильно. Некоторые его части настолько толсто покрыты пометом, что пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты могут поскользнуться, преодолевая его.

На фотографиях, опубликованных Corriere della Sera, видно автомобили, сплошь укрытые гуано - толстым слоем птичьего помета.

Чтобы защититься от атаки, пешеходы вооружаются зонтами или перебегают к укрытию.

Ситуация к тому донимает местным жителям, что некоторые из них гремят кастрюлями и сковородками на улицах и площадях, чтобы отпугнуть птиц - точь-в-точь как это делали люди в древности.