Пресса: Рим утопает в птичьем помете
В Риме объявили "гуано-тревогу" - после того, как миллионы скворцов оставили город покрытым толстым слоем помета, пишут итальянские газеты.
Ежегодно почти четыре миллиона скворцов прилетают в столицу Италии на зимовку, но в этом году из-за сокращения расходов в городе не приняли меры, которые не дают птицам селиться в центральных районах Рима, сообщает ВВС Украина.
Раньше, чтобы избежать непрошеных гостей, в городе подстригали раскидистые деревья, а также через громкоговорители транслировали крики хищных птиц.
По теме: В Чили и Аргентине травят крупнейших птиц в мире
Но в 2013 году это не сделали, поэтому птицы покрыли толстым слоем помета улицы, транспортные средства и здания, сообщила La Stampa.
Засаженный деревьями бульвар Lungotevere, который пролегает вдоль реки Тибр, пострадал особенно сильно. Некоторые его части настолько толсто покрыты пометом, что пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты могут поскользнуться, преодолевая его.
На фотографиях, опубликованных Corriere della Sera, видно автомобили, сплошь укрытые гуано - толстым слоем птичьего помета.
Чтобы защититься от атаки, пешеходы вооружаются зонтами или перебегают к укрытию.
Ситуация к тому донимает местным жителям, что некоторые из них гремят кастрюлями и сковородками на улицах и площадях, чтобы отпугнуть птиц - точь-в-точь как это делали люди в древности.