В Европе считают, что путь Молдовы зависит от Украины

Об этом в своей статье пишет брюссельское издание Euobserver, сообщает Украинская правда.

Как пишет издание, европерспективы Молдовы зависят от "хрупкой" правящей коалиции, против которой развернула активную войну коммунистическая партия, видит лучшим сценарием - присоединения к Таможенному союзу.

"Коалиция видит ЕС как лучший выбор для модернизации страны и выходит на подписание торгового соглашения на саммите в Литве в конце месяца... Они хотят получить подписанное торговое соглашение и безвизовый режим до всеобщих выборов в следующем году", - пишет издание.

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Евроинтеграция оказалась в ситуации "пан или пропал", пояснила министр иностранных дел Молдовы Наталья Герман.

Как говорится в статье, рекомендации Еврокомиссии по либерализации визового режима с Молдовой, которое она должна принять в пятницу, будут для этой страны решающими.

Однако реализация планов Молдовы во многом зависит от Украины.

"Внутреннее геополитическое перетягивание каната между двумя сторонами, как говорят, во многом зависит от Украины, второй по величине экономики и второго по величине рынка в регионе", - пишет Euobserver.

"Киев также в процессе принятия решения о том, в какую сторону повернуться: к Брюсселю или к Москве - решение, которое также станет ясным на саммите в Литве", - добавляет издание.