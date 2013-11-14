В Беларуси стали конфисковывать машины у пьяных водителей

Соответствующее решение принял суд Первомайского района Минска в отношении автомобиля «Фиат». Управлявший им гражданин за последние несколько недель был дважды уличен в пьяной езде, пишет Lenta.ru

Автомобиль при этом был зарегистрирован не на самого водителя, а на другое лицо. В суде, однако, отметили, что в данном случае «принадлежность этого транспортного средства правового значения не имеет».

Водителю также назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ, с удержанием 20 процентов месячного заработка.

Машина будет выставлена на торги, ее цену установит специальная комиссия. В торгах при желании сможет принять участие и бывший владелец автомобиля.

Поправки в белорусское законодательство, усиливающие ответственность за нарушение правил дорожного движения, вступили в силу в конце октября. Они позволяют изымать машины у водителей, уличенных в пьяной езде дважды в течение года. Данная норма применяется и по отношению к иностранцам.

В соответствии с поправками были также увеличены штрафы за вождение в нетрезвом виде — до ста «базовых величин» (13 миллионов белорусских рублей / примерно 1400 долларов). Кроме того, были увеличены сроки лишения свободы за совершенные пьяными водителями ДТП, повлекшие за собой человеческие жертвы — до 10 лет тюрьмы.

Инициатором ужесточения ответственности стала белорусская прокуратура. В ведомстве отмечали, что из числа водителей, уличенных в пьяной езде в первой половине 2013 года, каждого десятого с начала года уже задерживали за аналогичное нарушение.