За "пьяное" вождение в Беларуси теперь навсегда забирают автомобиль

Средства, вырученные после продажи такой машины, могут быть получены государством, лицами, пострадавшими по вине пьяного водителя.

В июне белорусский парламент принял поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях: изменения касались усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В июле законопроект подписал президент республики, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Конфискация автомобиля предусмотрена в рамках уголовного законодательства. Порядок распространяется и на машины, не являющиеся собственностью выпивших. Исключение сделано для случаев угона. Также значительно увеличатся штрафы за вождение в состоянии опьянения и передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования (для пойманных при правонарушении в первый раз в течение года).

Ужесточаются санкции по отношению к нетрезвым автомобилистам, по вине которых в ДТП погибли два и более человек. Таким водителям грозит тюремное заключение до 10 лет. Ранее за аналогичное преступление предусматривалось 3 года тюрьмы.

Нововведения будут действовать не только применительно к белорусским, но и к иностранным гражданам. "Норма будет распространяться на всех без исключения. Существует принцип времени и места совершения преступления. Ответственность наступает по законам той страны, на территории которой совершено правонарушение", - заявил генпрокурор республики Александр Конюк.

Объявление масштабной войны пьяным водителям продиктовано увеличением количества происшествий с их участием, имевших тяжкие последствия, объясняют власти. По официальным данным, ежегодно в стране задерживаются более 55 тыс нетрезвых автомобилистов, около 1 тыс из них совершают такие преступления повторно в течение года. По данным ГАИ, за первую половину 2013 года были задержаны более 20 тыс пьяных водителей.