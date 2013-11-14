В Финляндии столкнулись два истребителя

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местную телекомпанию Yle. Спасатели уже обнаружили обломки обоих самолетов.

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Столкновение истребителей BAE Hawk произошло в районе Лестиярви и Перхо к северу от города Каухава, где находится летная школа финских ВВС. Один из самолетов упал в бору Линьяхарью, а второй — на расположенном неподалеку болоте. Оба пилота в момент аварии катапультировались.

Самолеты Hawk, разработанные британской компанией BAE Systems, относятся к классу учебно-тренировочных. По данным Yle, ранее в период с 1995 года в Финляндии произошло семь аварий с участием таких истребителей, последняя из них — в 2006 году.