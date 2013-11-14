Россия может облегчить правила вывоза оружия

"Проект федерального закона разработан с целью установления возможности временного вывоза продукции военного назначения, не включенной в список продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам, для проведения показов и участия в выставках за пределами территории Российской Федерации без принятия решения президента России", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина, пишет РИА Новости.

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Некоторые образцы потенциально конкурентоспособной продукции военного назначения не включены в список продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам, и, исходя из действующего законодательства, решения о временном вывозе такой продукции военного назначения принимает глава государства.

Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России предложено наделить соответствующими полномочиями. При этом ФСВТС наделена аналогичными полномочиями в отношении продукции военного назначения, включенной в список военной продукции, разрешенной к передаче иностранным заказчикам.