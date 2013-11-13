Индийский суд продлил арест украинских моряков с Seaman Guard Ohio

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в эфире эстонского телевидения консул этой страны в Индии Маргус Сярглепп, который навестил сограждан в тюрьме индийского города Ченнаи.

Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября.

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На судне, у которого не было разрешения на заход в индийские воды, обнаружен 31 автомат и почти пять тысяч патронов. Кроме того, на Seaman Guard Ohio было 1,5 тысячи литров дизельного топлива, предположительно, приобретенного нелегально. Арестованным предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в незаконном приобретении топлива.

По словам Сярглеппа, встреча продолжалась более часа. Арестованные не жалуются на состояние здоровья, однако отмечают бытовые неудобства в тюрьме. Защита намерена повторно подать в Верховный суд штата Тамилнад прошение об освобождении 35 членов команды и охранников корабля под залог. Ранее на подобное прошение суд города Тутикорин ответил отказом.