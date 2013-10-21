МИД: Украинец из задержанного в Индии судна пытался совершить самоубийство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Нам известно об инциденте, произошедшем с гражданином Украины, который работает на судне старшим инженером. Что касается обстоятельств и причин инцидента, то о них можно будет говорить после того, как наш консул встретится с украинцами», - сказал он.

Перебыйнис сообщил, что посольство Украины в Индии направило запросы в МИД и правоохранительным органам Индии с просьбой разрешить встречу дипломатов с украинцами. Он отметил, что в этом контексте МИД сотрудничает с компанией-судовладельцем, которая обеспечивает юридическую сторону дела, в частности предоставила адвокатов.

Кроме того, МИД поддерживает контакт с посольствами других государств, граждане которых также арестованы.

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Как сообщал УНИАН, индийская полиция 11 октября арестовала 35 членов экипажа команды судна Seaman Guard Ohio, в составе которого трое украинцев.

Индийские власти выясняет также, могло ли судно принимать участие в незаконной перевозке оружия. Команда заверяла, что судно занимается предоставлением охранных услуг, и имеющееся оружие легальное.

15 октября в МИД Украины сообщили, что на борту судна находятся трое граждан Украины - капитан, старший помощник и охранник.

18 октября МИД Украины подтвердил информацию об аресте представителей охраны судна Seaman Guard Ohio.