В Беларуси милиция сможет штрафовать людей без суда

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие альтернативную подведомственность по делам о ряде правонарушений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, альтернативная подведомственность вводится по делам о таких правонарушениях, как мелкое хищение, мелкое хулиганство, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения. В настоящее время рассмотрение таких административных дел находится в компетенции судов.

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Следует отметить, что согласно новому законопроекту, органы МВД Беларуси смогут только выносить решения о штрафах, а не принимать решение об административном аресте.

При этом, в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях предусмотрена норма, согласно которой, если лицо не признает себя виновным в совершении административного правонарушения, дело в его отношении обязательно подлежит направлению в суд.

Принятый в первом чтении проект закона также предусматривает наделение председателей судов правом принимать меры административного воздействия (вплоть до административного ареста) к должникам, уклоняющимся от выплаты взысканных с них сумм.