Елизавета II направила личные средства пострадавшим филиппинцам

Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Точная сумма, которую пожертвовала королева, не разглашается. При этом сообщается, что Елизавета II также направила специальное послание жителям Филиппин, в котором выразила "свои самые искренние соболезнования" семьям жертв и пострадавших от удара стихии, передает ИТАР-ТАСС.

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Днем ранее премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил, что правительство окажет республике гуманитарную помощь на сумму 10 млн фунтов (16 млн долларов). Он также сообщил, что к Филиппинам направится эскадренный миноносец британских ВМС "Дэринг" (HMS Daring), команда которого внесет посильный вклад в процесс ликвидации последствий стихийного бедствия.

В последние часы жители Соединенного Королевства активно жертвуют средства в пользу пострадавших от тайфуна, и, по данным Комитета экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, уже удалось собрать более 1,5 млн фунтов (2,4 млн долларов). В этой связи в правительстве заявили о готовности удвоить первые 5 млн фунтов (8 млн долларов) пожертвований, которые благотворительные организации получат от рядовых британцев в ближайшие дни. Таким образом общий объем гуманитарной помощи Филиппинам со стороны официального Лондона составит 15 млн фунтов (24 млн долларов).

Как сообщил президент Филиппин Бенигно Акино, предварительное число жертв тайфуна "Хайян", который обрушился на архипелаг в минувшие выходные, составляет 2-2,5 тыс. человек. Без крова остались около 650 тыс. жителей страны, количество пострадавших превышает 9,5 млн.