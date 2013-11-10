Против оппозиции в Сирии использовались бомбы советского производства
Правительственные войска Сирии за последний год более 50 раз использовали против сил оппозиции запрещенные международным правом зажигательные боеприпасы советского производства заявляют представители международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW)
"Сирия использовала зажигательное оружие для причинения ужасного вреда мирным жителям, в том числе многим детям. Прочие страны должны осудить использование Сирией зажигательного оружия так же, как они осудили использование ею химического оружия и кассетных бомб", — заявила во время выступления в Женеве одна из экспертов HRW Бонни Дочерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
По ее словам, с ноября 2012 года самолеты и вертолеты ВВС Сирии применили, по меньшей мере, 56 зажигательных снарядов, в том числе 500-килограммовую бомбу, сброшенную 26 августа на школу в провинции Алеппо и ставшую причиной гибели 37 человек. Комментариев со стороны сирийских властей пока не поступало.
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Использование доставляемого по воздуху зажигательного оружия против военных объектов в районах сосредоточения гражданского населения запрещает так называемая Конвенция о "негуманном" оружии ООН, принятая в Женеве в 1980 году и вступившая в силу в декабре 1983 года.
Конвенция также запрещает использование любого зажигательного оружия против гражданского населения и превращение лесов в объект нападения при помощи такого оружия. Конвенцию подписали и ратифицировали более 100 государств, в том числе Советский Союз. Как отмечает Рейтер, Сирия в число стран-участников Конвенции не входит.
Противостояние властей Сирии и вооруженной оппозиции, в рядах которой действуют радикально настроенные элементы, не прекращается с марта 2011 года. Жертвами конфликта стали более 100 тысяч человек. Правозащитники уже неоднократно обвиняли правительство президента Башара Асада в применении против оппозиционеров запрещенных видов оружия, таких как кассетные и вакуумные боеприпасы, а также химоружие.