Против оппозиции в Сирии использовались бомбы советского производства

"Сирия использовала зажигательное оружие для причинения ужасного вреда мирным жителям, в том числе многим детям. Прочие страны должны осудить использование Сирией зажигательного оружия так же, как они осудили использование ею химического оружия и кассетных бомб", — заявила во время выступления в Женеве одна из экспертов HRW Бонни Дочерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По ее словам, с ноября 2012 года самолеты и вертолеты ВВС Сирии применили, по меньшей мере, 56 зажигательных снарядов, в том числе 500-килограммовую бомбу, сброшенную 26 августа на школу в провинции Алеппо и ставшую причиной гибели 37 человек. Комментариев со стороны сирийских властей пока не поступало.

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Использование доставляемого по воздуху зажигательного оружия против военных объектов в районах сосредоточения гражданского населения запрещает так называемая Конвенция о "негуманном" оружии ООН, принятая в Женеве в 1980 году и вступившая в силу в декабре 1983 года.

Конвенция также запрещает использование любого зажигательного оружия против гражданского населения и превращение лесов в объект нападения при помощи такого оружия. Конвенцию подписали и ратифицировали более 100 государств, в том числе Советский Союз. Как отмечает Рейтер, Сирия в число стран-участников Конвенции не входит.

Противостояние властей Сирии и вооруженной оппозиции, в рядах которой действуют радикально настроенные элементы, не прекращается с марта 2011 года. Жертвами конфликта стали более 100 тысяч человек. Правозащитники уже неоднократно обвиняли правительство президента Башара Асада в применении против оппозиционеров запрещенных видов оружия, таких как кассетные и вакуумные боеприпасы, а также химоружие.