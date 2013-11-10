Израильское правительство одобрило возвращение Либермана на пост главы МИДа

Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

В понедельник, 11 ноября, кандидатуру Либермана должен утвердить Кнессет. Ранее за его возвращение высказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Против возвращения Либермана в правительство выступала организация ”Омец”, борющаяся за чистоту рядов в кабинете министров Израиля. Однако юридический советник правительства Йегуда Вайнштейн отклонил протест.

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Возвращение стало возможным после того, как 6 ноября 2013 года суд оправдал бывшего главу МИД по делу о мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом судья раскритиковал действия Либермана как неэтичные и неуместные, хоть и не обнаружил в них состава уголовного преступления.

Процесс над Либерманом начался в феврале 2013 года. Министр свою вину не признавал. Тем не менее, после того, как прокуратура решила предъявить ему обвинения, Либерман ушел в отставку с поста министра иностранных дел, который он занимал с 2009 года. Политик побещал вернуться в правительство, когда его имя будет оправдано в суде.

Либерман обвинялся в том, что он с корыстными целями продвигал по службе посла Израиля в Белоруссии Зеэва Бен-Арье. По версии обвинения, Бен-Арье в нарушение закона предоставлял своему начальнику конфиденциальную информацию о ходе следствия по предыдущему уголовному делу, возбужденному в отношении Либермана. По нему глава МИД в итоге также был оправдан.