В Израиле судят экс-главу МИД

Сегодня в мировом суде Иерусалима состоится первое заседание по делу экс-главы МИД, обвиняемого в обмане и подрыве общественного доверия в связи с делом о назначении посла в Латвии. Прокуратура вменяет А.Либерману в вину оказание давления на комиссию по назначениям с целью продвижения на этот пост Зеэва Бен-Арье, ранее занимавшего должность посла в Беларуси, сообщает NEWru.co.il.

Самого З.Бен-Арье обвиняли в передаче А.Либерману секретной информации о ходе расследования против него. В октябре прошлого года З.Бен-Арье заключил внесудебную сделку с госпрокуратурой и был приговорен мировым судом Иерусалима к 4 месяцам общественных работ.

Обвинительное заключение против А.Либермана было передано в суд 30 декабря 2012 года. Юридический советник правительства Йегуда Вайнштейн сообщил о намерении предъявить А.Либерману обвинения еще 13 декабря, заявив также о закрытии ”основного дела” против лидера НДИ, которое велось более 15 лет. Передача обвинительного заключения в суд откладывалась несколько раз. Неожиданно выяснилось, что следствием не были допрошены члены комиссии по назначениям МИДа. Впоследствии Дани Аялон, возглавлявший эту комиссию и отрицавший ранее, что А.Либерман оказывал на него давление, дал показания против своего бывшего босса. Отметим, что Д.Аялон дал показания против А.Либермана после того, как стало известно, что он не получает ”проходного” места в Кнессет по списку НДИ.

На прошлой неделе А.Либерман был временно назначен главой комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности. Он рассчитывает после окончания судебных слушаний и вынесения оправдательного вердикта вновь занять пост главы МИДа.